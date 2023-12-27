أستاذ علاقات دولية: معدلات التسلح في العالم تثير القلق

قال سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، إن مبادرة الاتفاق على مواجهة التهديدات الوبائية عالميا مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي، لكن مسألة تنفيذ مبادرات من هذا النوع ستكون صعبة جدا.

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من السهل جدا الوصول إلى تفاهمات على الورق، بشكل نظري فقط، لكن عمليا لا يمكن تطبيقها نتيجة الكيل بمكيالين وحسابات المصالح التي تعرقل الكثير من الاتفاقيات.

التسلح العقبة الأولى والأساسية

أوضح أن العقبة الأولى والأساسية التي تواجه المبادرات الدولية هي سباق التسلح، فالنظر إلى أرقام التسلح يدفعنا للقلق، فنحو 2 تريليون دولار من الناتج الإقليمي العالمي يتجه للتسلح، وهذه الأرقام المعلنة، لكن هناك أرقاما غير معلنة من أجل سرية كل دولة.

سباق التسلح النووي

وذكر أن هناك معضلة أكبر وهي سباق التسلح النووي، فمع تصاعد العدوان على غزة جرى طرح تساؤل عن امتلاك إسرائيل قنبلة نووية، فالآن مسؤولية الأمم المتحدة كبيرة جدا في ضبط إيقاع التسلح وإقناع الدول بالتخلي عن هذا السباق.