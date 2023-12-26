الاحتلال الإسرائيلي يعاقب موظفي الأمم المتحدة بسبب دعم غزة.. «منع التأشيرات»

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف منح تأشيرات دخول تلقائية لموظفي الأمم المتحدة، بعد أن اتهمت المنظمة الدولية بأنها «شريكة متواطئة مع الفصائل الفلسطينية».

إسرائيل ستنظر في طلبات التأشيرة المقدمة من موظفي الأمم المتحدة

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية، عن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تصريحات المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي، وقال فيها إن إسرائيل ستنظر في طلبات التأشيرة المقدمة من موظفي الأمم المتحدة، على أساس كل حالة على حدة.

وقال وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، أمس، إنه أصدر تعليمات لوزارته بعدم تجديد تأشيرة موظف الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.

وزير خارجية الاحتلال يهاجم الأمم المتحدة

وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم «كوهين» أن سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر «كان وصمة عار على المنظمة والمجتمع الدولي»، مضيفًا أن «إسرائيل ستتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها الفصائل».

وتشن آلة الاحتلال الحربية عدوانًا على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر حتى الآن عن قرابة 21 ألف شهيد، وقرابة 55 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية.