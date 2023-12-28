قانوني يوضح آلية تقسيط التصالح على مخالفات البناء.. تصل لـ5 سنوات

لا يزال قانون التصالح على مخالفات البناء، يشغل بال الكثير من المواطنين، الراغبين في تقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح، فمنهم من يتساءل عن إمكانية تقسيط مبلغ مصالحات المباني، وهل هناك آلية لذلك أم لا.

أجاب المحامي أحمد عبدالسلام، على تساؤل هل يمكن تقسيط مبلغ مصالحات المباني أم لا، وما هى الآلية لذلك، قائلة إنه بالفعل يمكن تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء، مضيفًا أن آخر تعديلات لقانون التصالح على مخالفات البناء وضعت بعض التسهيلات به.

آلية تقسيط التصالح على مخالفات البناء

وأوضح «عبدالسلام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آلية تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء، تكون كالتالي:

- السماح بتقسيط قيمة التصالح على المباني لمدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.

- تطبيق نسبة تخفيض تبلغ 25% مقابل سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة.

قانون التصالح على مخالفات البناء

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق، وأن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة.