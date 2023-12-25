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هل يتيح القانون تعديل مخالفات البناء بعد التصالح؟.. قانوني يجيب

كتب:

محمد أباظة
08:50 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
مخالفات البناء

مخالفات البناء

يعد «التصالح في مخالفات البناء» من أكثر القوانين التي تشغل بال العديد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، ونشره في الجريدة الرسمية، إذ يتساءل البعض عن هل يجوز التغيير أو التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح أم لا.

قانون التصالح على مخالفات البناء

أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على التساؤل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا إنَّ القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بـ التصالح في بعض مخالفات البناء جاء لتقنين أوضاع المباني، مضيفًا أنَّه لا يجوز التغيير أو التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إذ حظر القانون الجديد إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني، مع استثناء القرى وتوابعها من ذلك.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.