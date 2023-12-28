«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» بشأن موقف مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية

استعرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامية يارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بموقف الأردن ومصر الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، بعنوان «الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم»، وآخر بشأن جهود الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، بعنوان «السيسي: الدولة تعمل على تحسين أحوال المواطن ورفع مستوى معيشته».

استمرار الحرب في قطاع غزة

وقال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إنّ مصر والأردن يضعان القضية الفلسطينية على عاتق أولوياتهما منذ قدم التاريخ، متابعا أنّ الأوضاع تزداد تعقيدا مع استمرار الحرب في قطاع غزة، ما يستدعي التنسيق المتواصل والمستمر بين البلدين بحكم عدة أسباب، أهمها مسألة حدود الدولتين مع فلسطين، وتحمل القضية الفلسطينية على عاتق الدولتين المصرية والأدرنية.

وأضاف «زلطة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامية يارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ أكثر النقاط تركيزا خلال آخر قمة جمعت الرئيسين المصري والأردني، كانت حث المجتمع الدولي على تأدية دوره الحقيقي لتسوية القضية والوقف الفوري لإطلاق النار باعتبارها أولى خطوات تحقيق التهدئة والبحث لتسوية سياسية شاملة.

مصر تعمل على عدة مسارات في حرب غزة

وتابع أنّ مصر تعمل على عدة مسارات في مسألة الحرب الوحشية على قطاع غزة، منها ما يتعلق بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن فكرة إنفاذ المساعدات قدر الإمكان عبر معبر رفح، فضلا عن بذل الجهود بالتنسيق مع مختلف الدول خاصة الغربية منها ذات الصلة بهذا الملف تحديدا، من أجل تسوية القضية ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنّ مصر استطاعت خلال الفترة الماضية انتهاز المواقف لتغير وجهات النظر الداعمة لدولة الاحتلال.