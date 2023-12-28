عميد «حقوق بني سويف»: القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

قال الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، إنّ القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ وذلك منذ الوهلة الأولى للقضية.

القضية الفلسطينية حاضرة في كل مفاوضات السلام

وتابع أستاذ القانون الدولي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي أنَّ القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كل مفاوضات السلام، وفي عام 1982 تولدت مبادرة الأرض مقابل السلام وفكرة حل الدولتين وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بعودة اللاجئين ووقف الاستيطان ومن ثم المفاوضات.