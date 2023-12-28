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«الصحة» الفلسطينية: المساعدات لا تفي باحتياجاتنا.. ونحاول إنعاش مجمع الشفاء

كتب:

شريف سليمان
12:29 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
تدهور الأوضاع في قطاع غزة

تدهور الأوضاع في قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الخدمات الصحية شمال غزة محدودة جدا ويجري على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج غزة والعملية لا تستجيب لجهود إنقاذ المصابين، مشددةً على أن حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا يتلاءم مع الاحتياجات اليومية, 

وأفادت بأن الإصابات التي تصل إلى المستشفيات لم نعتدها وتشير إلى أن الأسلحة المستخدمة تدميرية وحارقة. 

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