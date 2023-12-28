منى زكى تواصل دعمها لأهالي غزة: البشر فقدوا الإنسانية

تواصل الفنانة منى زكى دعمها للقضية الفلسطينية، والتنديد بما يحدث من ظلم وقهر مستمر يتعرض له الشعب الفلسطينيين وأهالي غزة مع تدهور لأحوالهم، لتوصيل صوتها للمجتمع الدولي والعالم بما يحدث هناك.

منى زكى تندد بانعدام الإنسانية

ونشرت منى زكي، عددًا من الرسائل الهامة عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من بينها «لقد فقط البشر الإنسانية كلها»، بالإضافة لرسالة مؤثرة عن عدم قدرتها على مشاركة إنجازاتها بنهاية عام 2023، لأن الحدث الأوحد الذي يسيطر عليها هو أحداث غزة، فضلًا عن رسالة أخرى تفيد بسرقة أعضاء الجثث في غزة.

مسلسل تحت الوصاية

وكان آخر أعمال الفنانة منى زكي مسلسل «تحت الوصاية»، والتي قدمته في الموسم الرمضاني الماضي، وقدمت من خلاله قضية مجتمعية هامة عن المرأة وقانون الوصاية، وشارك في بطولته كل من دياب، أحمد خالد صالح، مها نصار، نهي عابدين وآخرين من اخراج محمد شاكر خضير، وتأليف خالد وشيرين دياب.