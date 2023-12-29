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حظك اليوم برج الثور الجمعة 29-12-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

إسراء حامد محمد
12:27 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يتميز مولود برج الثور بأنه لديه شخصية مخلصة ووفية للآخرين بشكل كبير، كما أنه لديه قدرة على الصبر لفترات زمنية طويلة، ما يساعده على الاستمرار في السعي لتحقيق أهدافه دون أن يشعر بالملل، كما أنه شخصية منظمة ومرتبة ولا يحب التواجد في مكان غير مرتب على الإطلاق.

ومن أبرز مميزات مولود برج الثور أنه لديه قلب طيب، ومتسامح بشكل كبير، ويهتم مولود هذا البرج بمعرفة الحظ اليومي الخاص به باستمرار، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور الجمعة الموافق 29 ديسمبر على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا 

احرص على الحفاظ على الأفكار الإيجابية على مستوى العمل اليومن إذ يمنحك ذلك الكثير من الحماس والحيوية لإنهاء الأعمال المتراكمة لديك وخاصة المشروعات المستقبلية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

قد تشعر اليوم بالسعادة وسط أسرتك وفي حياتك العاطفية، ولديك فرصة كبيرة لفهم شريك حياتك بمنتهى اليسر والسهولة، كما أن حظك اليوم يؤكد أن اليوم سيكون مناسبًا للقيام برحلة مع شريك حياتك.

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بقلم إسراء حامد محمد