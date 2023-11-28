حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28-11-2023 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مولود الثور بشخصية قوية، ويحب الرفاهية والراحة ويسعى دائما لتحقيق طموحاته المهنية سريعا، ويرفض الشعور باليأس أو الإحباط، كما يكره تعرضه لأي من أنواع الضغوط على المستوى الأسري أو المهني.

ومن خلال السطور التالية، يقدّم خبراء الفلك والأبراج خدمة يومية للقراء لمتابعي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد عاطفيا

على مولود برج الثور أن يتحكم في انفعالاته، حيث أن القمر موجود في اليوم بمحور برجك ما يمدك بالقوة والثقة بالنفس حتى تستطيع أن تفعل ما تشاء، كما تستطيع اليوم على التفكير جديا في تحقيق طموحاتك ومشروعاتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

بسبب وجود القمر اليوم في محور برجك، فهو موجود في منزل المال، ما يدعوك للحذر والتحفظ أمام بعض الغرباء الذين يظهرون في حياتك الاجتماعية، وحاول أن تتعامل برقة ولطف اليوم مع شريك حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.