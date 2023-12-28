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حالات استرداد وحدات الإيجار القديم وآخر موعد للتسليم.. قانوني يوضح

كتب:

محمد أباظة
08:37 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

يشغل قانون الإيجار القديم بال الكثير من المواطنين والأهالي سواء من الملاك أو المستأجرين، إذ يرغب الطرفان في معرفة كل مستجدات قانون الإيجار القديم، منها آخر موعد لفسخ  التعاقد، وعودة الوحدة السكنية للملاك، وذلك في بعض الحالات.

تعديلات قانون الإيجار القديم

أوضح المحامي إسلام عبد المقصود، أنه بحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، حدد القانون مدة معينة لوحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن لفسخ التعاقد وتسليمها إلى الملاك.

وقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك يكون في عام 2027، حيث صدر القانون في مارس 2022، ونص على أن تكون مدة فسخ العقد بعد 5 سنوات.

وأشار إلى أنه يطرد المستأجرون الممتنعون عن الخروج من الوحدات في العام مارس 2027، بقوة القانون، كما تتولى الأجهزة الأمنية مهمة رد وحدات الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى الملاك.

حالات زيادة الإيجار

وحدد قانون إخلاء الوحدات السكنية رقم 10 الصادر في عام 2022، عدد من الحالات التي ستخضع لزيادة في قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15% في الشهور الأولى لبداية العام المقبل.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.