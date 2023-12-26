ماذا يحدث عند تغيير الورثة لنشاط وحدات الإيجار القديم؟.. قانوني يجيب

يعد الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال المواطنين، إذ يمس قطاع كبير وشريحة عريضة سواء من الملاك أو المستأجرين، لذلك يتطلعوا إلى معرفة كل تفاصيله والأسئلة التي تدور حوله، والتي من بينها تساؤل بشأن هل يحق للورثة تغيير نشاط الوحدات التجارية؟.

يرغب البعض من ورثة مستأجري الإيجار القديم إلى تغيير نشاط العين المؤجرة، لأي سبب ما، ولكن قد لا يعلم عدد كبير منهم، أنَّ ذلك الأمر قد يجعلهم يتركوا العين نهائيًا، وتعود لمالكها.

مستأجري الإيجار القديم

من جهته، أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على تساؤل حول هل يحق للورثة تغيير نشاط الوحدات التجارية؟ قائلًا إنه إذا غيّر أحد الورثة نشاط العين المؤجرة يعتبر العقد حينها لاغيًا، وذلك بحسب ما جاء في قانون الإيجار القديم.

تغيير نشاط العين

وأكّد «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه يحق للمالك في هذه الحالة عند تغيير الورثة للنشاط التجاري للعين المؤجرة، أنَّ يسحب الوحدة من أهل المستأجر على الفور، مشيرًا إلى أنَّ تغيير الورثة لنشاط العين المؤجرة، يعد أحد حالات طرد من المستأجر من الوحدة، ويحق للمالك في هذه الحالة استعادتها وفقًا للقانون.