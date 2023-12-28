رئيس «حماية المنافسة» يستقبل الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات

استقبل الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المهندس حسام الجمل - الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الطرفين بهدف التعاون والتكامل فيما بين الأجهزة من أجل ضمان حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات، الذي يهم قطاع عريض من المواطنين، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الجهازين.

حضر اللقاء المهندس محمد إبراهيم -رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار أحمد عبد الناصر خطاب المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة.

ودار النقاش حول نتائج ورشة العمل التي عقدها الجهازان مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات، ودراسة ملاحظاتهم بشأن مسودة إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، ومعالجة المشكلات التي تواجه المستخدمين في المجمعات العمرانية المغلقة، وكيفية حلها وتلافي حدوثها مستقبلًا، مع التوصية بإجراء مزيد من ورش العمل المشتركة مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة في تلك المجمعات من أجل حماية مصالح المستهلكين.

والجدير بالذكر، أن تلك الإرشادات تضمنت كل الالتزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات، بدءًا من البنية التحتية حتى تشغيل الخدمات من خلال توضيح الإجراءات الصحيحة، لتقديم الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، من أجل ضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

تنفيذ بروتوكول التعاون

وشهد اللقاء كذلك، الوقوف على عمل اللجنة التنفيذية المشكلة لتنفيذ بروتوكول التعاون بينهم، والتوصية بتعزيز آلياتها من أجل سرعة الاستجابة للشكاوى المتعلقة بهذا القطاع الموجودة لدى الطرفين، ودعم أواصر التعاون المشترك من أجل العمل على إزالة أي عوائق تنظيمية في هذا السوق، بهدف تعزيز المنافسة، ودعم مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.