«تنظيم الاتصالات» و«حماية المنافسة» يضبطان ممارسات احتكارية في «كومباوندات»

ضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددًا من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة «كومباوندات»، والتي كانت تتمثل في إجبار قاطني تلك المجمعات على التعامل مع شركة اتصالات واحدة فقط، مما قيد حريتهم في الاختيار وتسبب في ارتفاع أسعار الخدمات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الحكومية لتعزيز المنافسة الحرة في قطاع الاتصالات، وضمان حصول المواطنين على أفضل الخدمات بأفضل الأسعار.

وأوضح المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الإرشادات التنظيمية التي أصدرها الجهاز بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، تتضمن التزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات، بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم.

وأكّد المهندس حسام الجمل، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواصل جهوده الرقابية لضمان تطبيق هذه الإرشادات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، وتعزيز المنافسة الحرة في الأسواق، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.