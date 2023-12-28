محمود مسلم: مصر الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية.. وستتولى إعمار غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن مصر قدمت إطارا مقترحا لحل الأزمة في غزة على 3 مراحل، إذ قُدّم المقترح إلى الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مصر الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية وستتولى إعمار القطاع.

مصر لم تطرح تشكيل الحكومة على الأطراف المعنية

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة «الحياة»: «هناك بعض اللغط فيما يتعلق بفكرة تشكيل الحكومة الفلسطينية، إذ أن مصر لم تطرح تشكيل الحكومة على الأطراف المعنية، لكنها تؤكد أن الحكومة ستشكل بتوافق فلسطيني - فلسطيني، وليس بتدخل أي أحد آخر».

المبادرة المصرية تشمل 3 مراحل

وتابع: «المبادرة المصرية تشمل 3 مراحل، المرحلة الأولى هي هدنة واضحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشمل تسليم محتجزين جدد من المدنيين وكبار السن والسيدات، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى بنفس النسبة مع وقف لإطلاق النار، مع خروج المعدات العسكرية من غزة، والمرحلة الثانية ممكن أن نتحدث عن الإفراج عن عدد من الأسرى».

وقف شامل لكافة العمليات العسكرية

وأكمل: «المرحلة الثالثة وقف شامل لكافة العمليات العسكرية، والتبادل مع كافة المحتجزين العسكريين أو غيرهم مقابل الإفراج عن الأسرى، ونبحث عن حل شامل لهذة القضية، وقد طرحت مصر هذا على الأطراف المعنية ومازالت في انتظار الردود لبلورة الموقف ككل، وهي عملية مفاوضات صعبة».

مصر هي الدعم الأساسي للقضية الفلسطينية

وأوضح: «مصر هى الدعم الأساسي للقضية الفلسطينية، وهي من ستتولى فكرة الإعمار، ومصر تقيم معسكرا كبيرا على بعد 10 كيلو أو أكثر من الحدود مع رفح، وهو معسكر آمن يقوده الهلال الأحمر المصري، وتقدم به مساعدات، وهناك ضمانات لعدم الاقتراب منه وهو منطقة آمنة، وهو حل مؤقت لحد ما».