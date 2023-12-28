رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

كاتب صحفي: التحرك المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة كان سريعا

كتب:

منى صلاح
09:25 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
حرب غزة- ارشيفية

حرب غزة- ارشيفية

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن أنَّه يحارب على عدة جبهات، رغم أنَّ النقطة الوحيدة الساخنة بشكل حقيقي هي الحرب في قطاع غزة.

وأضاف «سرايا»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، والمذاع على شاشة «قناة ten»، مساء الأربعاء، أنَّ التحرك المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة كان سريعًا في رفضه تصفية القضية الفلسطينية، وهذا كان عنصر فاعلاً في دعم القضية.

وتابع أنَّ مصر حققت الكثير من النجاحات السياسية، وعلينا في 2024 استكمال الاصلاحات السياسية والمالية والنقدية، خاصةً فيما يتعلق بـ سعر الصرف، مؤكداً على وفرة مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج: «هناك 14 مليون مصري متواجدين في الخارج يعملون على تحويل الدولار والعملات الأجنبية إللا مصر».

اقرأ المزيد:

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يرغب في استمرار حرب غزة حتى لا يدفع ثمن إخفاقاته

الرئيس الفلسطيني يتحدث عن حرب غزة في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» الليلة

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كشفت زيف شعارات مؤسسات المجتمع الدولي

«القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيلي أكد أنّ الأسبوع الأخير هو الأقسى منذ بدء حرب غزة
بقلم منى صلاح