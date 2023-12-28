كاتب صحفي: التحرك المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة كان سريعا

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن أنَّه يحارب على عدة جبهات، رغم أنَّ النقطة الوحيدة الساخنة بشكل حقيقي هي الحرب في قطاع غزة.

وأضاف «سرايا»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، والمذاع على شاشة «قناة ten»، مساء الأربعاء، أنَّ التحرك المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة كان سريعًا في رفضه تصفية القضية الفلسطينية، وهذا كان عنصر فاعلاً في دعم القضية.

وتابع أنَّ مصر حققت الكثير من النجاحات السياسية، وعلينا في 2024 استكمال الاصلاحات السياسية والمالية والنقدية، خاصةً فيما يتعلق بـ سعر الصرف، مؤكداً على وفرة مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج: «هناك 14 مليون مصري متواجدين في الخارج يعملون على تحويل الدولار والعملات الأجنبية إللا مصر».