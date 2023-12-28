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«القاهرة الإخبارية»: 22 شهيدا جراء غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

كتب:

منتصر سليمان
08:51 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، بسقوط 22 شهيدا جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة.

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