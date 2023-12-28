«القاهرة الإخبارية»: 22 شهيدا جراء غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة كتب: منتصر سليمان 08:51 م | الخميس 28 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، بسقوط 22 شهيدا جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «نتنياهو»: نُجري اتصالات لإعادة المحتجزين في قطاع غزة انطلاق القافلة الرابعة لـ«بيت الزكاة والصدقات» إلى قطاع غزة الفصائل الفلسطينية تستهدف جرافة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة مقتل 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك في قطاع غزة ماكرون يدعو نتنياهو لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة كاتب صحفي: التحرك المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة كان سريعا قطاع غزة غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان