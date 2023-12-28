الأمم المتحدة: عدد الشهداء الأطفال في الضفة الغربية وصل لمستوى غير مسبوق

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن عدد الشهداء بين الأطفال في مدن ومحافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصل إلى مستوى غير مسبوق.

استشهاد 83 طفلاً في الضفة خلال 12 أسبوعاً

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية تصريحات أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الخميس، والتي ذكرت فيها أن 83 طفلاً بين الشهداء في الضفة الغربية خلال الأسابيع الـ12 الماضية.

وأوضحت المنظمة الأممية أن هذا الرقم يزيد عن ضعف عدد الشهداء من الأطفال في عام 2022 بأكمله، مضيفة «كان هذا العام هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية».

576 طفلاً أصيبوا بجروح

وأشارت «يونيسف» إلى أن أكثر من 576 طفلاً أصيبوا بجروح، كما تم اعتقال مئات آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي، وأضافت: «بينما يراقب العالم برعب الوضع في قطاع غزة، يعاني الأطفال في الضفة الغربية من كابوس خاص بهم»، وتابعت: «من المؤسف أن العيش مع شعور شبه دائم بالخوف والحزن، أمر شائع جداً بالنسبة للأطفال المصابين».

وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة جميع الأطراف على الالتزام بحماية الأطفال من العنف المرتبط بالنزاع، وحماية أبسط حقوقهم في البقاء على قيد الحياة، وأنه لا ينبغي أبداً أن يكون الأطفال هدفاً للعنف، بغض النظر عمن هم أو مكان وجودهم.