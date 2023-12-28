جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة أريحا الفلسطينية صباح اليوم الخميس، وسط إصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح أيضا وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، واقتحم جيش الاحتلال مدن البيرة والخليل وجنين وطولكرم وروجيب بنابلس وعزون بقلقيلية وحلحول بالخليل.

تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين

وأضافت فضائية «فلسطين اليوم» اقتحام الاحتلال محيط مستشفى ثابت ثابت بمدينة طولكرم الفلسطينية مع دخول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 83 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 21 ألف فلسطيني.