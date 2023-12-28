«القاهرة الإخبارية»: شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم «النصيرات»

أكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة، في نبأ عاجل قبل قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن موجة غارات عنيفة على المحافظة الوسطى بغزة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميسن أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر إحدى المدارس التي تأوي آلاف النازحين الفلسطينيين في مخيم النصيرات بغزة، مشيراً إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مخيم النصيرات.

وتابع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة بقذائف المدفعية الثقيلة.