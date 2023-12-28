خريطة انقطاع التيار الكهربائي للصيانة في المنصورة غدا

أعلنت رئاسة حي شرق المنصورة، برئاسة الدكتور عمرو عبد العاطي، عن انقطاع التيار الكهربائي غدا اليوم الجمعة لمدة ساعتين بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، من إجراء الصيانة الدورية في نطاق الحي بمدينة المنصورة.

فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين بالمنصورة

وبحسب البيان، أكدت رئاسة حي شرق المنصورة انقطاع الكهرباء بناء على خطاب وارد من هندسة كهرباء شرق المنصورة بقع التيار في عدد من المناطق التي ستتأثر فصل الكهرباء نتيجة الصيانة الدورية وهي «منطقة عزبة الشال بالكامل، شارع الدراسات، مساكن الأوقاف، منطقة عزيزة الشناوي، جزء من مساكن الشناوي».

خريطة انقطاع الكهرباء بالمنصورة للصيانة

كشفت رئاسة حي غرب المنصورة، عن إجراء عمل صيانة دورية في نطاق الحي بمدينة المنصورة وسيتم الفصل الشامل عن لوحة توزيع مديرية الكهرباء لمدة ساعتين بدء من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

وأعلنت رئاسة حي غرب عن خريطة الأماكن المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي من أجل الصيانة في نطاق الحي بمدينة المنصورة هي «منطقة مجمع المحاكم، منطقة الهدى والنور، منطقة خلف ستاد المنصورة، جزء من ترعة المنصورية، خلف موقف الأتوبيس الجديد».

وناشدت كل من رئاسة حي شرق وغرب مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بأخذ التدابير اللازمة أثناء انقطاع الكهرباء من أجل الصيانة الدورية وخاصة المصالح الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير بديل لتغذية الكهرباء لحين عودتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.