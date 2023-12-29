تحذير من خطورة شواحن الهواتف المغشوشة على القلب.. قد تؤدي إلى الوفاة

لا يستطيع أحد الاستغناء عن شحن الهاتف المحمول، فالأشخاص يحملون الشواحن معهم خلال تنقلهم من مكان لآخر، وفي أماكن عملهم، خوفا من نفاد شحن البطارية، لكن يفضل البعض شراء شاحن رخيص الثمن لشحن هاتفه، ولا يعلم أنه قد يتسبب في وفاته، بسبب الصعق الكهربائي.

أضرار شواحن الهواتف الرخيصة

خلال السنوات الماضية، تزايدت نسبة الحوادث الناتجة عن شواحن الهواتف رخيصة الثمن في مختلف الدول، حيث لا تتوافق مع معايير السلامة، ويمكن أن تؤدي إلى صدمات كهربائية أو صعق كهربائي يؤثر على القلب، إذ يرسل إشارات عصبية شاذة، تتسبب في توقف نبض القلب، بالتالي الوفاة، بحسب الدكتور أحمد أسامة أخصائي القلب لـ«الوطن».

خطورة استخدام شواحن الهواتف رخيصة الثمن أو مجهولة المصدر، تتكمن في سرعة انفجارها ما قد يؤدي إلى الإصابة بحروق، فضلا عن افتقارها إلى ميزات الأمان اللازمة لحماية المستخدمين من مخاطر الصدمات، كما أن بعضها لا يحتوي على عزل مناسب ما قد يعرض المستخدمين للحروق أو الصدمات الكهربائية، أو الصعق الذي من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

أخصائي القلب، حذر من استخدام شواحن الهواتف المغشوشة أو رخيصة الثمن، لمخاطرها على الصحة، حيث لا تفي بمعايير الأمان، بسبب المواد الرديئة والرخيصة التي تستخدم في صنعها.

ويؤكد محمود ناجي، متخصص في صيانة وإصلاح أجهزة المحمول، لـ«الوطن»، أن استخدام شواحن الهواتف المزيفة أو رخيصة الثمن، يؤدي إلى إتلاف جهازك حتى بشكل أسرع، إذ يتغذى هاتفك بتيارات كبيرة من الجهد الكهربائي أعلى مما يمكن أن يتحمله الهاتف.

الفرق بين شواحن الهواتف الأصلية والمغشوشة

يشير «ناجي»، إلى أن شواحن الهواتف المغشوشة، قد تؤدي إلى إتلاف البطارية، إذ تؤثر على عملية الشحن نفسها، حيث تتمتع بمقاومة سلكية أكبر من الكابلات الأصلية.

الشاحن الأصلي تدون عليه التعليمات الأساسية التي تتضمن معلومات حول السلامة الكهربائية، وفق المتخصص في صيانة وإصلاح أجهزة المحمول، فضلا عن اختلاف في الحجم والوزن.