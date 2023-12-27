7 تعليمات مهمة للمدارس بشأن امتحانات نصف العام.. ممنوع استخدام الهاتف

تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تنطلق في يناير المقبل، وفقا للمواعيد المحددة بكل مديرية تعليمية والجداول المعلنة والمعتمدة رسميا.

ووجهت المديريات عدة تعليمات، جاءت كالتالي:

- ضرورة إعلان جدول الامتحان في مدخل المدرسة بشكل واضح، وتكليف رئيس لجنة النظام والمراقبة، واستكمال السجلات الخاصة بأعمال الامتحانات، وتوفير مهام الامتحانات وفق المتبع كل عام.

تأكيد الانتهاء من أعمال الامتحانات العملي

- تأكيد الانتهاء من أعمال الامتحانات العملي وسجلات أعمال السنة، وتسليمها لكنترول المدرسة ورصدها بالشيت كنترول.

- التأكد من سلامة المكان الموجود به لجنة النظام والمراقبة ومكان غرفة الأسئلة.

- ويشترط أن تكون حجرات حفظ الأسئلة وحجرات (لجنة النظام والمراقبة) مصبعة بالحديد.

- التأكد من حفظ مظاريف امتحانات الفصل الدراسي الأول في مكان آمن، ولا يجرى فتحها إلا في المواعيد والأزمنة المحددة حسب الجداول الخاصة بالامتحانات كل حسب الصف الخاص به، وعن طريق لجنة فتح المظاريف المشكلة بالمدرسة وتحت مسؤولية مدير المدرسة والموجه المتابع.

- التأكد من إعداد كشوف الملاحظة مسبقاً والتوقيع عليها من مدير المدرسة وكذلك اعداد اللجان وكفايتها من حيث المقاعد وغيرها واخذ الغياب كل فترة امتحانية من قبل لجنة النظام والمراقبة وإدارة المدرس.

- التنبيه المشدد بعدم استخدام المحمول من قبل الملاحظين والطلاب داخل اللجان طبقا للقرار الوزاري رقم ( 266 ) لسنة 2014، بشأن منع استخدام المحمول بلجان الامتحانات ، على أن يوقع جميع العاملين بالمدرسة على هذا، ويمنع التدخين داخل اللجان طبقا للقرار الوزاري 92 لسنة 2001.