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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف دير البلح وسط قطاع غزة

كتب:

أحمد العانوسي
01:49 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
الزوارق الحربية الإسرائيلية

الزوارق الحربية الإسرائيلية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي نفس السياق، نقلت القناة في نبأ آخر عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزاء الإسرائيلي، قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة اليوم التالي من الحرب في مجلس وزراء الحرب.

كما أشارت الوسائل، أن نتنياهو قام بإلغاء بحث ما بعد الحرب في مجلس وزراء الحرب جاء بسبب ضغوط من شركاء ائتلافه.

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