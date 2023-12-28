«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية والواقع في غزة مؤلم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، إنَّ الواقع في قطاع غزة مؤلم، لاسيما المنظومة الصحية التي تتعرض للاستهداف الإسرائيلي المتواصل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس.

وتابعت القناة الإخبارية، أنَّ متحدث الصحة الفلسطينية أكد أنَّ الطواقم الطبية في غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للأعداد الهائلة للمرضى، وأضاف «القدرة» أن «جيش الاحتلال يمنع دخول المستلزمات والمواد الطبية إلى المستشفيات في غزة».

وتابع متحدث الصحة الفلسطينية: «الاحتلال يستخدم أسلحة غير معتادة وشديدة التدمير تحدث حروقاً من الدرجتين الثالثة والرابعة وجروحاً غائرة».

وأكد أنَّ آليات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من مخيم «المغازي»، وتحاصر إحدى مدارس النازحين.