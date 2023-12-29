خلال 24 ساعة.. إصابة 49 عسكريا في صفوف جيش الاحتلال وصدمة لـ«نتنياهو»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 49 عسكريًا في صفوفه خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، بينما أصيب 921 عسكريًا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، في وقت رفض فيه أفراد جيش الاحتلال مقابلة بنيامين نتنياهو، ليزداد الضغط والصدمات التي يتعرض لها باستمرار.

القناة 13 العبرية، قالت إن الـ49 عسكريًا الذين أصيبوا خلال الساعات الماضية بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، رفضوا مقابلة بنيامين نتنياهو بمستشفى هداسا بالقدس.

جنود الاحتلال يرفضون دخول «نتنياهو» لغرفهم

ورفض جنود الاحتلال الإسرائيلي دخول «نتنياهو» إلى غرفهم في المستشفى، وهو مؤشر يؤكد استياء جيش الاحتلال الإسرائيلي من رئيس وزراء الاحتلال وحزب الليكود، وأشارت القناة 13 العبرية، إلى أن رفض الجنود مقابلة «نتنياهو» حدث خلال الأسبوع الماضي أيضًا.

بيان المستشفى يناقض رواية الجنود

ورغم ذلك، خرجت المستشفى في بيان، أعلنت أن «نتنياهو» أُستقبل بحرارة من قبل الجنود الجرحى وتحدث معهم وشجعهم على دورهم في الحرب بقطاع غزة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع روايات الجنود في المستشفى، بحسب القناة 13 العبرية.