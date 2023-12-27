جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 3 جنود خلال المعارك في قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة عدد قتلى جنود الاحتلال

وفي بيان صادر عن جيش الاحتلال، صرح في اليوم الثاني والثمانين من الحرب على قطاع غزة، عن مقتل ضابط وجنديين في الاشتباكات.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عن مقتل 5 جنود، بما في ذلك ضابط برتبة مقدم في قوات الاحتياط، كما أعلن عن إصابة 43 جنديًا آخرين، بينهم 9 إصابات خطيرة، في معارك قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى أكثر من 162 جنديًا.

الاحتلال ينفذ أحزمة نارية في جباليا

وبعد الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، قامت الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق حملة قصف جوي مكثفة وفرض حصار، تلتها عملية برية.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة في جباليا البلد ومحيطها شمال قطاع غزة، كما يستمر عمليات الاقتحام حيث اقتحم قرية تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الدوريات العسكرية، وقامت بمداهمة أحد المحلات في القرية وتفتيشه.

ووفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 20915 فلسطينيًا، ومعظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 53 ألف شخص.