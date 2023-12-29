قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وسقوط شهيد بالضفة الغربية المحتلة

قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة بلدات في جنوب لبنان، وشملت المناطق التي تعرضت للقصف:«وادي حسن- أطراف بلدة علما الشعب-الضهيرة- مروحين- جبل بلاط- رامية- أطراف الناقورة- جبل اللبونة»، كما ألقت الطائرات الحربية قنابل حرارية، على مرجعيون، والخردلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، مساء اليوم، إن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أغارت على وادي «حامول الناقورة»، مشيرة إلى تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع لقوات الاحتلال في أجواء القطاعين الغربي والأوسط.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني يدعى عمرو عبد الفتاح أبو حسين، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا جنوب الخليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على شاب داخل مركبته، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، كما اعتدت على عدد من الصحفيين بالضرب المبرح، وحطمت معداتهم، واستولت على كاميراتهم وأجهزتهم الخلوية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن الشاب حاول دهس عدد من الجنود في المنطقة، كما أصيب شاب 20 عاما، بالرصاص الحي وصفت حالته بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقع جنوب شرق بيت لحم.

اعتداءات المستوطنون مستمرة

بدورها، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم، نبع المياه في قرية قريوت، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية جنود الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية.