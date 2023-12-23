الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلا جنوب لبنان.. ووقوع إصابات

شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة جوية على منزل في بلدة عيترون جنوب لبنان فيما استهدفت مدفعية الاحتلال، الناقورة، واللبونة والعلام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي الحربية نفذت قرابة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، عدوانا جويا على بلدة عيترون، أسفر عن وقوع إصابات، موضحة أن الغارة استهدفت منزل لبناني يدعى إبراهيم سلامة ودمرته بالكامل.

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة وادي العصافير

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة وادي العصافير في الخيام.

ومساء اليوم، اقتحمت 6 آليات عسكرية إسرائيلية، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، حذرت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من خطورة توجيه ضربة استباقية ضد «حزب الله»، وشدد الرئيس الأمريكي على أن مثل هذا الهجوم قد يثير حربًا إقليمية أوسع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.