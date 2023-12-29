متحدث أونروا: الاحتلال الإسرائيلي استهدف قافلة في شمال غزة

قال كاظم أبو خلف متحدث أونروا في الأراضي المحتلة، إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على قافلة تابعة للأنروا كانت متجهة من شمال غزة إلى جنوبه، مؤكدا أن البيئة في قطاع غزة مؤهلة لانتشار كثير من الأمراض والأوبئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «لدينا 196 مرفقا في قطاع غزة تحولت 156 منها إلى مراكز لإيواء النازحين، كما أن 70% من موظفينا في قطاع غزة نازحون و125 مرفقا تابعا لنا تعرضت للضرر جراء القصف الإسرائيلي».

وتابع: «50% من مرافقنا تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقدنا 142 من زملائنا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع».

وأكمل: «نعمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما في رفح وخان يونس».