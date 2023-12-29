مسلم: إسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب على غزة.. والتصريحات الأمريكية متضاربة

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح بشكل كبير في تحقيق أهدافها من خلال الحرب التي استمرت أكثر من 80 يوما في الشمال، وبالتالي، فإنه من الطبيعي ألا تحقق النجاح في الجنوب.

أضاف «مسلم» في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي، أنّ إسرائيل كانت تستهدف منذ بداية المعركة إعادة المحتجزين واعتقال قادة وأعضاء حركة «حماس» ولم تحقق شيئا من ذلك، لكن الأمر الوحيد الذي تحقق هو بقاء رئيس وزراء دولة الاحتلال في منصبه.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ المجتمع الإسرائيلي بدأ يراجع نفسه، مشيرًا إلى أنه خلال الـ80 يوما الماضية تلقت دولة الاحتلال دعما أمريكيا غير محدود، ولم يحدث من قبل.

وواصل رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: «التصريحات الأمريكية متضاربة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت للاستهلاك الإعلامي أم تصريحات جادة، فقد قرأنا تصريحات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ أسابيع، تتحدث عن ضرورة نهاية الحرب قبل أعياد السنة الجديدة، لا نجد لها صدى الآن، لكن أمريكا نفسها في اختبار كبير، إذ خسرت قدرا كبيرا من سمعتها وشعبيتها في الشرق الأوسط والعالم كله».