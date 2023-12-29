«وفا»: شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية بالقدس

استشهد شاب فلسطيني يدعى محمود عثمان ورني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

فيما شددت القوات الإسرائيلية، من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا ونصبت حاجزين عليهما وأوقفت مركبات الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية «عوز ونير» في خربة خزاعة جنوب قطاع غزة، زاعما العثور على عشرات فتحات الأنفاق، وقطع الأسلحة من طراز كلاشينكوف، ومسدسات، وقنابل يدوية، وألغام، وقاذفات صواريخ وقذائف هاون، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.