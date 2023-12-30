بعد قطاع غزة.. سوريا ولبنان في مرمى القصف الإسرائيلي

شهدت الساعات القليلة الماضية، توترات على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة بين «حزب الله»، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من قصف متبادل بين الطرفين، كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها لسيادة سوريا، بقصفها

«حزب الله» يعلن الأهداف الإسرائيلية المستهدفة

من جانبه، أعلن «حزب الله» استهداف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع بينها «رويسة القرن- حدب يارون-المرج-خربة ماعر-رامية- المنطقة بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا- مزارع دوفيف»، مشيرا في بيان، إلى قصف عناصره، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، نشر «حزب الله»، مشاهد من استهداف تجهيزات التجسس الإسرائيلية في مزارع دوفيف في الجليل الأعلى وموقع حدب يارون، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

غارتان إسرائيليتين على أطراف بلدة الناقورة

من جانبه، شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارتين على أطراف بلدة الناقورة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها، كما استهدف القصف الإسرائيلي، أطراف بلدات: «راشيا الفخار - كفر حمام والماري - أطراف بلدة مروحين».

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صعد من اعتداءاته على القطاع الغربي، مشيرة إلى قصف مدفعية قوات الاحتلال الثقيلة اطراف بلدات: «شيحين - الجبين - أم التوت البستان - جبل بلاط - الأودية المتاخمة للخط الأزرق»، كما استمر الطيران الاستطلاعي التابع لجيش الاحتلال بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط .

وفي سوريا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، توجيه ضربة إلى الأراضي السورية ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان السوري المحتل باتجاه شمال إسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.