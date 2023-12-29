صواريخ من جنوب لبنان تستهدف مستوطنات إسرائيلية.. والاحتلال يصيب طفلا بالرصاص

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين، ضاربة عرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي الأطفال.

وأصيب طفل بالرصاص الحي، خلال اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل، فيما استهدفت صواريخ من جنوب لبنان، مستوطنات إسرائيلية في الجليل الغربي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أهالي الشهيد الفلسطيني

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والد وأشقاء الشهيد الفلسطيني عمرو أبو حسين، كما اعتد جنود الاحتلال، على المعتقلين بالضرب، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم في وقت سابق من اليوم، إصابة 4 أشخاص بجروح في العشرينات من العمر في هجوم دهسا بسيارة، نفذه فلسطيني قرب موقع عسكري عند مفرق مخيم الفوار، جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن جنوده شلوا حركة المهاجم، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

إطلاق الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين شمال الخليل

ومساء اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي نصبت حاجزًا عسكريا في منطقة «البص» مخيم العروب شمال الخليل، الرصاص الحي صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني، في البطن.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام بينها شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية في الجليل الغربي.

ونقلت وسائل الإعلام بيانات مقتضبة لـ«حزب الله»، توضح أن عناصره استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في مواقع رامية ورويسة القرن، في مزارع شبعا اللبنانية ‏بالأسلحة المناسبة.

وأشار حزب الله، إلى تحقيق إصابات مباشرة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنتي زرعيت وشوميرا، في الجليل الغربي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جمعية «كشافة الرسالة الإسلامية» اللبنانية، إخماد الدفاع المدني، حريقًا اندلع في سيارة بسبب هجوم مسيرة إسرائيلية في بلدة عيترون جنوب البلاد.

وفي روسيا، أعلنت وزارة الطوارئ، أن طائرة تابعة لها من طراز «إيل-76»، تقل 33 شخصا، بينهم 14 طفلا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت من مصر متوجهة إلى موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.