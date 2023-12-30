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انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم

كتب:

نرمين عفيفي
11:02 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
الأوضاع في الخرطوم

الأوضاع في الخرطوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوقوع انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم.

 

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