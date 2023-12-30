انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم كتب: نرمين عفيفي 11:02 ص | السبت 30 ديسمبر 2023 الأوضاع في الخرطوم أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوقوع انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الجيش السوداني يقصف مواقع «الدعم السريع».. وتصاعد ألسنة اللهب في الخرطوم اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الخرطوم تواصل المعارك بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في الخرطوم مدير جامعة الخرطوم: الأزهر الشريف قبلة الوسطية ومنارة العلماء الخرطوم السودان انفجارات بقلم نرمين عفيفي