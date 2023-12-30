للمرة الأولى.. ميناء إيلات فارغ من السفن (صور)

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية»، صورة التقطت صباح اليوم السبت، تظهر ميناء إيلات الإسرائيلي وهو فارغ من السفن لأول مرة في تاريخه، ويأتي هذا في ظل استهداف جماعة الحوثي للسفن التي تحمل علم إسرائيل أو متوجهة إلى موانئها.

وقالت جماعة الحوثي، إنّ جميع السفن آمنة ولن تتعرض لأي سفينة إلا المملوكة لإسرائيليينن أو متجهة للمواني الإسرائيلية، وبالفعل قصفت الجماعة عدة سفن متجهة إلى إسرائيل، وفي 19 من نوفمبر الماضي اقتاد الحوثيون سفينة تعود ملكيتها جزئيًا إلى إسرائيل، إلى اليمن، كانت أول سفينة يهاجمونها، ثم توالت من بعدها استهداف الجماعة للسفن، بعد تحذيرها من عدم السماح لها بالتوجه إلى المواني الإسرائيلية.