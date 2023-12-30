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القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يقصف مواقع لميليشيا الدعم في «ودمدني»

كتب:

مريم جاد
12:27 م | السبت 30 ديسمبر 2023
الجيش السوداني

الجيش السوداني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الجيش السوداني قصف مواقع تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في ودمدني.

وكانت ودمدني ملاذًا آمنًا للمدنيين النازحين ومركزًا مهمًا لجهود الإغاثة الإنسانية الدولية، إلا أن تمردا وأعمال عنف من قبل الدعم السريع هددت بإصابات جماعية بين المدنيين، وتعطيل كبير لجهود المساعدة الإنسانية.

وتسبب الدعم السريع بالفعل في عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين المستضعفين من ولاية الجزيرة، والعديد منهم ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، وإغلاق الأسواق في ودمدني التي يعتمد عليها الكثير من الناس.

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بقلم مريم جاد