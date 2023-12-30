«آداب كفر الشيخ» تعلن قبول دفعة جديدة للدراسات العليا.. اعرف التفاصيل

أعلنت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ قبول دفعة جديدة للدراسات العليا بالكلية «ماجستير - دكتوراه» للفصل الشتوي 2024، وذلك في الفترة 15 حتى 31 يناير 2024، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة وليد شوقي البحيري، عميد الكلية.

أقسام متاح التقديم بها للدراسات العليا بكلية الآداب

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّ الأقسام المتاح للتقديم بها للدراسات العليا بكلية الآداب «ماجستير - دكتوراة» للفصل الشتوي 2024، كالتالي:

1- قسم اللغة العربية وآدابها.

2- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

3-قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

4- قسم اللغات الشرقية وآدابها.

5- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

6- قسم علم الاجتماع.

7- قسم المكتبات والمعلومات.

8- قسم علم النفس.

9- قسم التاريخ.

10- قسم الآثار.

11- قسم الفلسفة.

الأوراق المطلوبة والمصروفات لمرحلة «الماجستير» بنظام الساعات المعتمدة

وبحسب كلية الآداب، فإنّ الأوراق المطلوبة والمصروفات لمرحلة «الماجستير» بنظام الساعات المعتمدة كالآتي:

1- أصل شهادة المؤهل وصورتان منها.

2- بيان تقديرات جميع سنوات الدراسة لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

3- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورتان منها.

4- صورتان من البطاقة الشخصية حديثة للطالب.

5- 6 صور شخصية حديثة للطالب.

6- موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة.

7- تقديم ما يفيد سداد الرسوم الدراسية ومقابل الساعات المعتمدة المسجلة بمبلغ 5148.75 جنيهاً.

8- استمارات الالتحاق بالدراسات العليا بعد تعبئتها.

الأوراق المطلوبة والمصروفات لمرحلة «الدكتوراة» بنظام الساعات المعتمدة

كما حددت كلية الآداب الأوراق المطلوبة والمصروفات لمرحلة «الدكتوراة» بنظام الساعات المعتمدة كالآتي:

1- شهادة المؤهل وصورتان صورة منها.

2- أصل شهادة «الماجستير» وصورتان منها في التخصص المراد التسجيل فيه أو ما يُعادلها من جهة أخري أو جهة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

3- بيان تقديرات جميع سنوات الدراسة لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

4- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورتان منها.

5- صورتان من البطاقة الشخصية حديثة للطالب.

6- 6 صور شخصية حديثة للطالب.

7- موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة.

8- تقديم ما يفيد سداد الرسوم الدراسية ومقابل الساعات المعتمدة المسجلة بمبلغ 6748.75 جنيه.

9- استمارات الالتحاق بالدراسات العليا بعد تعبئتها.

معلومات عن كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ كلية الآداب أنشئت بمقر الجامعة بمدينة كفر الشيخ وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992 - 1993 باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في 2006، وهي تضم 15 قسماً متنوعاً ومختلفاً عن نظيرتها بالجامعات المصرية.