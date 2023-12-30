رئيس الوزراء: مشروع «سكن لكل المصريين» سيستمر مهما كانت ظروف الدولة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تمنيه أن يحمل عام 2024 كل الخير والتقدم لمصر، موضحا: «متواجدون الآن بموقع من مواقع سكن لكل المصريين، وبالأخص مشروعات شباب والفئات من محدودي الدخل، بالتحديد مدينة أكتوبر الجديدة».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفيا يعقده الآن: «الحلم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بضع سنوات من أجل بناء مليون وحدة سكنية للشباب والأسر من محدودي الدخل، جرى تنفيذه، وتسليم الوحدات، وجار تنفيذ جزء منهما، وفترة بسيطة ويكتمل العدد».

وأكد «مدبولي» أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث، مشددا على أن هذا البرنامج سيستمر مهما كانت ظروف الدولة؛ لأنه يخدم قطاع مهم جدا من الشباب، ويحل معضلة وكابوس لكل الأسر، وهو إيجاد سكن مناسب وملائم لكل أسرة.