سر انسحاب عبد المنعم مدبولي من «مدرسة المشاغبين».. كلمة السر في «المدة»

معلومة قد يغفلها البعض، وهو أن الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي والذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث وُلد في الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1921، كان ضمن المشاركين في مسرحية مدرسة المشاغبين والتي عُرضت للمرة الأولى في أكتوبر عام 1970.

حسن مصطفى بديلا لعبدالمنعم مدبولي

كان يقدم عبد المنعم مدبولي شخصية ناظر المدرسة، تلك الشخصية التي حل فيها مكانه الفنان الراحل حسن مصطفى، لكن لماذا اعتذر عبد المنعم مدبولي عن العرض وانسحب منه، رغم أنه كان الممثل الأول الذي يجسد هذا الدور ويشارك جيلا جديدا من شباب الممثلين.

هذا ما ذكره عبدالمنعم مدبولي في أحد اللقاءات التليفزيونية، حيث لم يعتذر بسبب الأجر أو بسبب مساحة الدور، لكنه انسحب اعتراضًا على طول مدة العرض، حيث كان يتخطى الثلاث ساعات وفي بعض الأحيان كان يصل لأربع ساعات، وذلك بسبب الخروج عن النص الذي كان يقوم به كل من سعيد صالح وعادل إمام.

موقف واحد حال بين مدبولي ومدرسة المشاغبين، حيث كان في أحد الأيام حينما تخطى العرض الثلاث ساعات خارج المسرح، وشاهد أسرة مكونة من زوجين وابنين، يتعاركان في الشارع ويقول الزوج لزوجته «الله يسامحك يا شيخة الساعة بقت 3 هروح الشغل ازاي بكرة»، وحدث ما وصفه مدبولي بهرج ومرج وغضب شديد داخل تِلك الأسرة، وهو الموقف الذي لم يتقبله، حيث يتسبب العرض في أزمة للعائلات التي تأتي للمشاهدة، بسبب مدة المسرحية.

لذلك قرر مدبولي الانسحاب من المسرحية، وذهب إلى فرقة الريحاني وقدم بطولة مسرحية «الملاك الأزرق» بمشاركة هدى سلطان وسيد زيان وإبراهيم سعفان، وتأليف عبد الله فرغلي، وإخراج حسن عبد السلام.

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