رئيس الوزراء: شكلنا لجنة لضبط ومراقبة الأسعار في الأسواق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اليوم تدعم مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، بجانب دعما للعديد من الخدمات والسلع الأساسية، بهدف الحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ومن أجل ذلك جرى عمل العديد من المبادرات، وجرت اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات والغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تنتج هذه السلع.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن: «ظهرت العديد من الأزمات ببعض السلع الأساسية، وجرى تشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية وجهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك، وجهات سيادية ورقابية مع اتحادي الغرف والصناعات ورجال الصناعة».

وأكد «مدبولي» أن هدف اللجنة وضع آلية واضحة جدا، بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين بعملية ضبط الأسعار، ولن تتدخل في تحديد السعر، لكن المصانع تعي قيمة منتجها، وما يعني الدولة عدم مضاعفة السعر للمواطن، مشددا على أن الهدف ضمان ضبط سعر السلع ومراجعة ومتابعة الأسعار.