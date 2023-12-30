رئيس الوزراء يعلن عن 7 سلع «أساسية».. ويتوعد المتلاعبين بالأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تشجع السوق الحر وآلياته، لكن هذا لا يعني الانفلات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من خطة لجنة ضبط الأسعار، التي شكلها رئيس الوزراء، تشمل سلع أساسية، هي السكر والأرز وزيت الطعام والفول والمكرونة واللبن والجبن الأبيض.

وأكد «مدبولي» أن السلع الـ7 رئيسية، وتمس حياة المواطن، وبموجب الإعلان اليوم كسع استراتيجية أصبحت تخضع للمادة 8 من مواد قانون حماية المستهلك.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن: «بموجب القانون أصبح لا يجوز ممارسة أي أعمال احتكارية أو إخفاء وعدم بيع هذه المنتجات، وهناك عقوبات على من يفعل ذلك منذ هذه اللحظة التي جرى الإعلان فيها، وجار تغليظ هذه العقوبات من جانب وزارة العدل».