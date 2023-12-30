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قوات الدفاع الشعبي تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الوادي الجديد وجنوب الوادي

كتب:

محمد مجدي
04:46 م | السبت 30 ديسمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب المصري، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الوادي الجديد وجنوب الوادي، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء تلك الجامعات.

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحديات التي تواجه المجتمع والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ما يسهم في الارتقاء بمستوى المعرفة والوعي لدى الشباب الجامعي.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة خلال الندوتين، أشار خلالها إلى التحديات التي تواجه الشباب وما تقوم به مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمواجهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.