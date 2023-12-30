أيمن الجميل: الدولة توفر فرصا ضخمة للاستثمار الزراعي والصناعي أمام القطاع الخاص في سيناء

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات الأخيرة استصلاح مساحات واسعة من الأراضى الزراعية وترفيقها وإقامة البنية الأساسية لها بما يسمح بإقامة تجمعات زراعية وصناعية كبيرة فى محافظات سيناء الحبيبة ، وبما يجتذب المستثمرين لإقامة مشروعاتهم والمواطنين للعيش والاستقرار فى تلك المجتمعات الجديدة ، والتى تعتبر شديدة الجاذبية من حيث إمكاناتها الواعدة ونسبة النجاح الكبيرة للمشروعات الاستثمارية المقامة على أرض الفيروز.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل ، رئيس مجلس إدارة "كايروA3" للاستثمارات الزراعية والصناعية،أن الدولة المصرية قامت بإنشاء 8 تجمعات زراعية وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة 13 تجمعا تنمويا بشبه جزيرة سيناء وحماية المشروعات القومية الكبرى ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال فى مناطق الاستصلاح ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف وإعادة تأهيل محطات الصرف وحفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرة تخزين بوادى الأزارق وتعلية السدود على وادى الجرافى مع توفير المياه اللازمة لرى زمام مساحته نحو 14.5 ألف فدان، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات لزيادة الإيراد المائى الوارد لترعة السلام والذى بلغ 7 ملايين متر مكعب/يوم لرى 456 ألف فدان بمناطق الاستصلاح الزراعى بشمال سيناء.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن قطاع الزراعة يأتى في مقدمة القطاعات الاقتصادية،خاصة فى سيناء التى تعتبر أرضا بكرا ، لأن قطاع الزراعة يحقق الأمن الغذائي وتقوم عليه قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة، وهو الأمر الذى يتطلب مزيدا من الاهتمام والدراسة والتركيزمن قبل القطاع الخاص والمستثمرين للعمل على ربط الخريطة الزراعية بالقطاع الصناعى لتحقيق القيمة المضافة من المنتجات الزراعية وزيادة حجم الصادرات والمساهمة بفعالية فى تحقيق خطة التنمية الشاملة التى يستهدفها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أيمن الجميل إلى أن المجمعات الزراعية الصناعية،تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ، لأنها تعتمد علي إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذى ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتى بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة، مع التكامل من خلال الأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع، بما يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعى وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد علي تشجيع المستثمرين علي الدخول في استثمارات التصنيع الزراعى.