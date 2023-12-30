ما سر تعلق البعض بتناول الجبن؟.. باحثون يكشفون سببا صادما

الأجبان من الوجبات المحببة للكثير من الأفراد والتي تمثِّل للبعض نوعًا من الاعتياد والتعلق، إذ تعتمد العديد من العائلات على تناولها كطبق أساسي في وجبة الإفطار، من خلال تقديمها وحدها دون أي إضافات، أو تقديمها ممزوجة ببعض التوابل والخضروات كالخيار والطماطم، وغيرها، وفي إطار هذا تمكن مجموعة من الخبراء من التعرف على السبب الأساسي للتعلق بها.

تحتوي على مادة تشبه المواد الأفيونية

يشير الباحثون إلى وجود مادة تسمى الكازمورفين تشبه المواد الأفيونية تنتج عن هضم الجبن في الجسم، وترتبط تلك المادة بمستقبلات المواد الأفيونية في الدماغ، بما يؤدي إلى الشعور بالسعادة والروح المعنوية العالية بعد تناول الجبن، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبجانب هذا، أوضح الباحثون أن تناول الجبن ينتج هرمون الإندورفين الذي يعمل مسكنا طبيعيا للآلام، كما يساعد وجود مادة تسمى الكازمورفين على إطلاق مادة الدوبامين التي تمنح الإنسان الشعور المتعة والرضا.

كما لفت تقرير «الديلي ميل» إلى ما قاله الدكتور نيل بارنارد، الطبيب في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن، والذي ألَّف كتابا بعنوان «مصيدة الجبن» عن إدمان الجبن، إن الكازومورفينات ترتبط بمستقبلات المواد الأفيونية بطريقة مماثلة للمورفين، ولا يمكن أن يكون هذا سببًا كافيًا لتصنيف الجبن على أنه مسبب للإدمان، ولكنه سبب كافٍ لحب الشخص للجبن.

تناول الجبن والشعور بالسعادة

بدورها، أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والبكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن ما قاله الخبراء بخصوص سبب إدمان الجبن، موضحة: «هضم الجبن ينتج عنه مادة ترتبط بالفعل بمستقبلات الأفيون في الدماغ، بما يشعر الإنسان الذي يتناول الجبن بالسعادة».

كما يعتبر احتواء الجبن على نسبة عالية من الدهون سببًا آخر لإدمان تناول الجبن، بحسبما أضافته عبدالوهاب في حديثها لـ«الوطن»، وذلك لأن طبيعة الجسم تشتهي تناول الأطعمة الغنية بالدهون ذات السعرات الحرارية العالية: «الجبن من الوجبات المفيدة للإنسان ولكن ينبغي تناولها باعتدال لتلافي أمراض السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم».