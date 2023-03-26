ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبن القريش على السحور؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، إن تناول الجبن كل يوم على وجبة السحور يعمل على وقاية القلب من الأمراض بشكل عام، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الجسم عند تناوله بشكل يومي جبنا على السحور يحسن من صحة الفم ورائحته.

وتابع استشاري الجهاز الهضمي، أن عند تناول الجبن بشكل يومي سيعمل على تقوية الجهاز المناعى للجسم وتعزيز صحة الإنسان، مشيرا الى أنه يجب اختيار نوع الجبن، فالجبن القريش من أفضل أنواع الجبن التي تساعد على عملية الهضم وتحتوي على البكتيريا النافعة وعدد سعرات أقل مما يساعد فى خسارة الوزن.

ماذا يحدث للجسم حال تناول الجبن بشكل يومي على السحور؟

وأضاف الدكتور محمد خورشيد، أن الجبن تحتوي على الكالسيوم وغنية بفيتامينات «ب» و«د» وهى عناصر مهم أن تتواجد في الجسم لتقويته، لافتا إلى أنه لتمتع بفوائد الجبن لا بد من اختيارها ويجب أن تكون قليلة الدسم.

أضرار الجبن التي تحتوي على سعرات حرارية عالية

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي، أن هناك أنواعا من الجبن تحتوى على سعرات حرارية عالية والإسراف فيها يعمل على زيادة نسبة الكالسيوم أكثر من اللازم، والفسفسور في الجسم، ما يسبب أضرارا على الكلى.

وطالب استشاري الجهاز الهضمي من المواطنين خلال فترة رمضان ضرورة استغلال الفرصة واتباع نظام صحي يمكن أن يتبع بعد الشهر الكريم، وممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مزاجهم ، وتغير نمط الحياة والمفهوم الثقافي الصحي.