«الأهلي» يواصل الريادة بمعدلات متميزة.. ويكلل ذكرى تأسيسه الـ125 بتطوير الفروع التراثية

اختتم البنك الأهلى المصرى عام 2023 بتحقيق نجاحات فى مختلف خطوط الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزى المصرى ورؤية مصر 2030.

ودائع العملاء تجاوزت 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر

حيث أظهرت القوائم المالية للبنك هذا العام ارتفاعاً بإجمالى محفظة ودائع العملاء بالبنك ليتخطى 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بحصة سوقية تخطت 36% بنهاية أغسطس 2023، كما بلغ عدد عملاء البنك نحو 19.8 مليون عميل، حيث يستهدف البنك الوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على استقطاب العملاء من شريحة الشباب.

«عكاشة»: تعزيز الشمول المالى لطرح منتجات جديدة

وفى هذا السياق، صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن البنك احتفل هذا العام بمرور 125 عاماً على تأسيسه الذى يوافق الخامس والعشرين من يونيو عام 1898 حاملاً سجلاً تجارياً رقم «1»، حيث قام البنك بهذه المناسبة بإصدار طابع وعملة تذكارية تماشياً مع الهوية المؤسسية للبنك حاملاً اسم وشعار البنك لتخلد ذكرى تأسيسه.

وعلى هامش تلك المناسبة، افتتح البنك فرعيه «طوسون» و«قصر فينى» بالإسكندرية بعد إجراء عمليات إعادة تأهيل لهما بوصفهما ضمن المبانى التراثية للبنك، حيث يحرص البنك على تطوير فروعه ذات الطابع التراثى والتاريخى العريق لما لها من أثر حضارى فى محافظات مصر، مع الحفاظ على الطابع المميز لتلك المبانى، وهو ما يعكس رؤية البنك فى تبنى توجه الدولة للارتقاء بالذوق الفنى والأدبى والثقافى، حيث تسعى الدولة إلى الاهتمام والحفاظ على الإرث الحضارى والثقافى الخاص بها من أعمال توثيق والحفاظ على التراث وفقاً لما أقرته منظمة اليونيسكو من مواثيق ومبادئ للحفاظ على المناطق والمبانى التراثية.

مشيراً إلى خطة البنك الأهلى المصرى لإعادة توظيف العديد من مبانيه التراثية ذات المكانة الثقافية والتاريخية، مع الحفاظ على الطابع المميز لتلك المبانى وهو ما تم مراعاته فى تطوير عدد من فروع البنك التراثية، مثل الفرع الرئيسى بشارع شريف، وفروع محمد فريد، ثروت، الموسكى، بنى سويف، الفيوم وغيرها من الفروع ضمن مشروع إحياء التراث الذى يتبناه البنك فى إطار دوره الثقافى المتنامى الذى يحرص على القيام به منذ تأسيسه من أجل المساهمة فى الحفاظ على تاريخ الشعب المصرى الثرى وتعريف الأجيال القادمة بمحطاته المهمة.

وأضاف «عكاشة» أن استراتيجيات البنك تعتمد على تعزيز الشمول المالى من خلال طرح منتجات جديدة لخدمة كافة شرائح المجتمع وكذا المشاركة فى تمويل المشروعات القومية فى مختلف المجالات التى تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتساعد على خفض معدلات البطالة، وكذا ترسيخ مبدأ الاستدامة فى الأنشطة الأساسية للبنك، وتعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال الاستفادة من آليات الذكاء الاصطناعى، إضافة إلى تعظيم الربحية وخفض التكلفة، مع التركيز على رضاء العملاء، والاستمرار فى أداء البنك لدوره الوطنى بالمساهمة فى المبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزى، مع أولوية الاهتمام بتطوير العاملين وصقل مهاراتهم، كما أكد سعى البنك المستمر نحو تطوير تلك الاستراتيجيات استناداً إلى التغييرات التى تتم فى السوق المصرفية، سواء على الصعيد المحلى أو الدولى وكذا خطط وسياسات الدولة والبنك المركزى، وبما يتماشى مع السياسات النقدية والمصرفية للدولة سعياً لخدمة احتياجات العملاء الحاليين أو المرتقبين.

وأشار «عكاشة» إلى استهداف البنك الأهلى المصرى الوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر عدد من المواطنين فى شتى محافظات الجمهورية، خاصة فى المناطق غير المشمولة مصرفياً، حيث امتدت شبكة فروع البنك لتصل إلى حوالى 654 فرعاً ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2023، منها 38 فرعاً تعمل بالطاقة الشمسية و60 فرعاً لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب 6733 ماكينة صارف آلى تشمل 1228 ماكينة صارف آلى مجهزة لخدمة العملاء ذوى الإعاقة البصرية و34 ماكينة لخدمة العملاء ذوى الإعاقة الحركية، بما يرسخ مبدأ الاستدامة من خلال تقديم الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع، وهو ما يتم وفق دراسة احتياجات العملاء.

كما أكد حرص البنك على الوجود الخارجى الفعال، من خلال وجوده فى معظم قارات العالم من خلال فروع البنك الأهلى المصرى بالمملكة المتحدة، والبنك الأهلى المصرى «الخرطوم بالسودان»، والبنك الأهلى المصرى، «جوبا بجنوب السودان»، بجانب عدة فروع بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وشنغهاى بالصين، ومكاتب التمثيل فى كل من جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ودبى بدولة الإمارات وأديس أبابا بإثيوبيا، بالإضافة إلى شبكة ضخمة من المراسلين فى مختلف أنحاء العالم بأوروبا - الولايات المتحدة - أستراليا - كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربى.

ومن جانبه، أشاد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بالجهود المبذولة من كافة القطاعات داخل البنك للاستمرار فى تحقيق إنجازات مرموقة على مستوى القطاع المصرفى، فعلى صعيد نشاط التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 287 مليار جنيه فى نوفمبر 2023 وبمعدل نمو يصل إلى نحو 26% مقارنة بالعام السابق والتى استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل وكذا فوق متوسطى الدخل، كما بلغ عدد البطاقات مسبقة الدفع القائمة حالياً بالبنك نحو 11.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدماً، منها 10.4 مليون بطاقة ميزة مسبقة الدفع، إضافة إلى نحو 5 ملايين بطاقة مرتبات حتى نهاية نوفمبر2023، كما ارتفع عدد بطاقات الخصم المباشر ليصل إلى 7.4 مليون بطاقة حتى نهاية نوفمبر 2023.

كما بلغ إجمالى عدد العملاء المشتركين بخدمة الأهلى نت الأفراد 7.6 مليون عميل، وبالنسبة للأهلى نت شركات، بلغ إجمالى عدد العملاء فى نوفمبر 2023 ما يقرب من 100 ألف عميل، والجدير بالذكر تصدُّر البنك الأهلى المصرى المركز الأول ضمن البنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقارى لشريحة محدودى الدخل بحصة سوقية بنسبة 26.3%، حيث بلغ حجم محفظة التمويل العقارى لكافة الشرائح من محدودى ومتوسطى الدخل 19.7 مليار جنيه.

وأضاف «أبوالفتوح» أن البنك حريص على توفير العديد من المنتجات الادخارية للعملاء بما يناسب احتياجاتهم، حيث أطلق البنك منتج «معاش بكرة» بالدولار بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة والذى يعد أحد أهم الاتفاقات التى تم توقيعها فى قطاع التأمين البنكى، حيث أصبحت واحدة من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة فى منتجات التأمين.

أما على صعيد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم إطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة برقم 15011، وذلك بهدف تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات نظراً للدور المهم الذى تلعبه فى دفع النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال فريق من المتخصصين المؤهلين لمساعدة العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات وتلبية متطلباتهم.

ومن جانبها، أشادت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بجهود البنك المبذولة فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث تجاوزت مساهمات البنك حاجز الـ11 مليار جنيه فى السنوات السبع الأخيرة، تم منحها وفقاً لمعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصرى بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجاته الصحية والتعليمية والمعيشية، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى الهمم.

كما أكدت أن البنك ينتهج خطة طموحة للتوسع وتحديث الخدمات الرقمية، وتحديث الخدمات البديلة بما يتوافق مع آليات الذكاء الاصطناعى.

بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك الأهلى المصرى خلال العام الحالى على العديد من الجوائز العالمية من كبرى المؤسسات الدولية العالمية فى مختلف مجالات العمل المصرفى، كما نجح البنك الأهلى المصرى فى تجديد حصوله على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2019 الصادر من المعهد البريطانى للمواصفات القياسية British Standard Institution BSI، حيث يعد أول بنك فى مصر يتوافق مع هذا الإصدار بنسخته الحديثة فى مجال إدارة استمرارية الأعمال.

بالإضافة إلى احتفاظ البنك الأهلى المصرى للعام الثانى على التوالى بريادته فى مجال جودة إدارة المجموعة القانونية بعد حصوله كأول بنك فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط على شهادة الجودة ISO 9001/2015 فى مجال جودة إدارة المجموعة القانونية التى سبق منحها للبنك عام 2022 من قبل هيئة المواصفات البريطانية BSI والتى تعد من المؤسسات الدولية العريقة والرائدة دولياً فى مجال أنظمة الجودة، ويعد ذلك إنجازاً غير مسبوق على مستوى المجموعات القانونية بالقطاع المصرفى محلياً ودولياً.