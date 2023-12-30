مصرف «أبوظبي الإسلامي» يتألق بـ37 جائزة عالمية خلال العام

واصل مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» ADIB مسيرته الناجحة فى السوق المصرفية بإشادة الكثير من المؤسسات والجهات الدولية فى مجال المال والأعمال؛ حيث حقّق المصرف نجاحات وإنجازات كثيرة على مدار الأشهر الماضية من عام 2023، أسهمت فى رفع حصيلة الجوائز التى حصل عليها تتويجاً لجهوده لتصل إلى 37 جائزة متنوعة.

وتم منح هذه الجوائز للمصرف من كبرى المؤسسات المالية العالمية المتخصّصة فى الشئون المالية، والتى تستند فى اختياراتها إلى معايير دولية، بالإضافة إلى آراء المحللين المتخصّصين، بما يجعل تلك الجوائز بمثابة إشادة مهمة بالأداء المتميز للمصرف، واهتمامه بالابتكار فى قطاع الخدمات المصرفية.

ويُعد حصاد العام بمثابة تكليل للجهود التى يقوم بها «أبوظبى الإسلامى - مصر» ADIB للتقدّم فى مسيرته الرائدة فى سوق الصيرفة الإسلامية، بعدما أضاف عدداً أكبر من الجوائز مقارنة بالعام الماضى، الذى فاز خلاله بـ20 جائزة عالمية؛ مؤكداً بذلك مواصلته مسيرة التميّز هذا العام.

ومن أبرز الجوائز التى حصدها المصرف خلال العام: جوائز مجلة «جلوبال فاينانس»، التى منحت المصرف جوائزها فى فئتين، هما: «فئة التمويل الإسلامى»، حيث فاز مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» بجائزة أفضل مؤسسة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للعام السادس على التوالى، وفئة «البنوك الرقمية»، التى توّج المصرف بـ4 جوائز فيها، وهى أفضل بنك إسلامى رقمى فى مصر لعام 2023، وأفضل موقع متكيف للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول فى مصر، وأفضل واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة APIs فى مصر، وأفضل مقدّم لخدمات التمويل التجارية.

كما حصلت شركة «آدى كابيتال»، إحدى الأذرع الاستثمارية التابعة للمصرف، على جائزة «يورومونى للتمويل الإسلامى 2023»، لأفضل صفقة تمويل إسلامى بالعملة المحلية، وذلك عن صفقة التمويل المشترك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح شركات تابعة لمجموعة «السويدى إليكتريك» بقيمة 3 مليارات جنيه.

كما حصل المصرف على الصفقة ذاتها، جائزة «صفقة العام» لعام 2023 عن قارة أفريقيا من مجلة «ذا بانكر».

وتمكن المصرف فى استطلاع مجلة «يورومونى» حول إدارة النقد لعام 2023، من اقتناص جائزة أفضل خدمة فى قطاع التكنولوجيا فى مصر.

كما حصد المصرف خمس جوائز أخرى من مجلة «يورومونى»، وهما ريادة المصرف فى مجال المسئولية المجتمعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول الرقمية وتمويل الشركات الكبرى، فضلاً عن حصول شركة «أدى كابيتال» على جائزة ريادة الاستثمارات فى السوق المصرية. ومنحت مجلة «جلوبال إيكونوميكس» البريطانية المصرف جائزتى أفضل بنك إسلامى وأفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لهذا العام.

وفى هذا الصدد، أعرب محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» عن سعادته، قائلاً: «يأتى هذا التكريم والجوائز التى حصدها مصرفنا خلال عام 2023 بمثابة شهادة ثقة على ريادتنا فى الصيرفة الإسلامية، وحرصنا المستمر على دعم سُبل التقدّم فى التكنولوجيا الرقمية، وسعينا الدؤوب نحو الابتكار وتوجيه الاستثمار لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا. وقد حظى المصرف بهذا التكريم من جانب مؤسسات عالمية مرموقة، وهو ما يُظهر أداءً استثنائياً للمصرف وفريق عمله على مدار الأشهر الماضية، ويؤكد مكانته الراسخة فى السوق المصرية».

«على»: مواصلة تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجى والرقمى واستمرار السعى نحو تقديم الخدمات للعملاء بأعلى جودة وتقديم منتجات وحلول مبتكرة

وتابع «على»: «يدفعنا هذا التكريم إلى مواصلة تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجى والرقمى، واستمرار السعى نحو تقديم الخدمات للعملاء بأعلى جودة، وتقديم منتجات وحلول مبتكرة وسهلة الاستخدام لتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، كما أن هذه الجوائز بلا شك تعود بشكل غير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزّز دور مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» ADIB فى دعم الاقتصاد المصرى، كأحد الثوابت التى تتضمّنها استراتيجيته الطموحة».

هذا وقد توالت الجوائز التى حصدها المصرف لتتضمن أيضاً فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة جائزة «كوزموبوليتان ذا ديلى بيزنس» كأفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما منحته المجلة نفسها جائزة أفضل بنك إسلامى فى مصر لعام 2023، فيما توّجته مجلة «جلوبال براندز» بجائزة أفضل بنك إسلامى للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوجت مجلة «إنترناشيونال بيزنس» ضمن جوائزها لعام 2023 المصرف بجائزتى الخدمات المصرفية الأكثر ابتكاراً عبر الإنترنت فى مصر، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك إسلامى فى مصر.

كما حظى «أبوظبى الإسلامى - مصر» من مجلة «جلوبال بيزنس ريفيو» على جائزتين، هما أفضل مؤسسة مالية إسلامية فى مصر، وأفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى مصر.

وفاز المصرف بجائزة أفضل بنك إسلامى فى مصر لعام 2023 من مجلة «جلوبال بيزنس»، ومن مجلة «إنترناشيونال فاينانس»، التى منحته أيضاً جائزة البنك الرقمى الإسلامى الأكثر ابتكاراً فى مصر للعام نفسه. كما قدّمت مجلة «وورلد بيزنس ستارز» للمصرف جائزتى أفضل بنك إسلامى رائد فى مصر، وأفضل بنك يقدّم خدمات مصرفية سهلة الاستخدام عبر الإنترنت فى مصر.

يصنّف ضمن أفضل 50 شركة من «فوربس الشرق الأوسط».. ويقتنص 7 جوائز من مجلة «يورومونى» العالمية

وحصد المصرف كذلك جائزتين من «جلوبال بيزنس أوت لوك» خلال عام 2023، هما البنك الاستثمارى الأسرع نمواً، والبنك الإسلامى الأكثر ابتكاراً على مستوى الخدمات المصرفية للشركات. بينما فاز بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية من مجلة «وورلد بيزنس أوت لوك».

وواصل المصرف تفوقه بنيل جائزة التميّز فى الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد فى مصر 2023، ضمن جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد (IRBA).

فيما صنّفته «فوربس الشرق الأوسط» ضمن أفضل 50 شركة مدرجة فى مصر، كما حصد المصرف جائزتين من مجلة «براندز رفيو» كأفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة لعام 2023، وكذلك أفضل بنك فى قطاع الخزانة وسوق المال، وحصد المصرف ثلاث جوائز من مجلة «ورلد بيزنس أشيفرز»، هى أفضل بنك إسلامى لتمويل السيارات، وأفضل بنك إسلامى لعام 2023، وأفضل بنك تتوافق خدماته مع الشريعة الإسلامية.