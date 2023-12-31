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«خارجية فلسطين»: الاحتلال الإسرائيلي اختار إبادة شعبنا بدلا من الاعتراف بدولتنا

كتب:

نرمين عفيفي
11:07 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
أوضاع أهالي غزة

أوضاع أهالي غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه على المجتمع الدولي أن يعترف بهزيمته أمام اختبار الإنسانية بسبب فشله في وقف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي سرق عاما من عمر الشعب الفلسطيني كما سرق فرحة العالم بالعام الجديد، مؤكدة أن الاحتلال اختار إبادة الفلسطينيين بدلا من الاعتراف بدولتهم، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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بقلم نرمين عفيفي