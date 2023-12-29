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«الخارجية الفلسطينية» تطالب بقرار أممي حازم ضد إسرائيل لوقف إطلاق النار فورا

كتب:

شريف سليمان
12:13 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
الحرب على قطاع غزة

الحرب على قطاع غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المطلوب جرأة دولية في التعامل مع إسرائيل، ومواجهتها من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وذكرت الوزارة الفلسطينية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة أولا، مشيرةً إلى أن الاحتلال يواصل إجراءاته الأحادية غير القانونية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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بقلم شريف سليمان